Вячеслав Чанов: дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда стоит особняком

Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Спартаком». Матч состоится в эту субботу, 2 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 по московскому времени.

«В дерби между ЦСКА и «Спартаком» нет фаворита. Дерби есть дерби, оно всегда стоит особняком. Вряд ли придётся ждать чего-то обязательного. Будем смотреть и надеяться на победу ЦСКА. У армейцев есть игра, если они забьют и не пропустят, то выиграют в предстоящем дерби», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.