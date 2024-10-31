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Вячеслав Чанов: дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда стоит особняком

Вячеслав Чанов: дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда стоит особняком
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Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Спартаком». Матч состоится в эту субботу, 2 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В дерби между ЦСКА и «Спартаком» нет фаворита. Дерби есть дерби, оно всегда стоит особняком. Вряд ли придётся ждать чего-то обязательного. Будем смотреть и надеяться на победу ЦСКА. У армейцев есть игра, если они забьют и не пропустят, то выиграют в предстоящем дерби», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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