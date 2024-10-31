Деменко: «Спартаку» очень важно победить в дерби с ЦСКА — команду сильно критикуют

Российский экс-футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Игра пройдёт в субботу, 2 ноября.

«В дерби между ЦСКА и «Спартаком» вряд ли есть фаворит. «Спартак» сейчас играет непонятно: одни матчи проигрывает, а в других одерживает тяжёлые победы. Однако в дерби всё может получиться по-другому — обе команды претендуют на победу. ЦСКА сейчас более стабилен и играет дома, это может повлиять.

«Спартаку» очень важно победить в дерби, потому что команду сильно критикуют и о ней много говорят. Если ЦСКА проиграет, то красно-белые обойдут армейцев, а также у красно-синих будет больше разрыв до лидеров. Для любой команды поражение в дерби — сильный удар», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.