Мор: надеюсь, Станкович не будет экспериментировать в дерби с ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с ПФК ЦСКА. Эксперт надеется, что наставник красно-белых Деян Станкович не будет экспериментировать с составом и игровой схемой.

«Надеюсь, Станкович не будет экспериментировать. Его эксперименты в матче с «Локомотивом» закончились плохо, с «Краснодаром» — вообще ужасно. Надеюсь, он не будет ничего выдумывать. Прекрасно помню игру против «Зенита», где «Спартак» играл по привычной схеме, футболисты знали, что делать на поле, играли очень хорошо. А матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром» закончились для команды печально», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Дерби ЦСКА — «Спартак» состоится в субботу, 2 ноября, на домашней арене армейцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.