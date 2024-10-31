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Мор: надеюсь, Станкович не будет экспериментировать в дерби с ЦСКА

Мор: надеюсь, Станкович не будет экспериментировать в дерби с ЦСКА
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с ПФК ЦСКА. Эксперт надеется, что наставник красно-белых Деян Станкович не будет экспериментировать с составом и игровой схемой.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, Станкович не будет экспериментировать. Его эксперименты в матче с «Локомотивом» закончились плохо, с «Краснодаром» — вообще ужасно. Надеюсь, он не будет ничего выдумывать. Прекрасно помню игру против «Зенита», где «Спартак» играл по привычной схеме, футболисты знали, что делать на поле, играли очень хорошо. А матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром» закончились для команды печально», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Дерби ЦСКА — «Спартак» состоится в субботу, 2 ноября, на домашней арене армейцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

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