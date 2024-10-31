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Эмери прокомментировал вылет «Астон Виллы» из Кубка лиги от «Кристал Пэлас»

Эмери прокомментировал вылет «Астон Виллы» из Кубка лиги от «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по итогам матча Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас». Бирмингемцы потерпели поражение со счётом 1:2 и завершили выступление в турнире.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 8'     1:1 Дуран – 23'     1:2 Камада – 64'    

«Мы хотели победить. Начало игры прошло не так, как нам бы того хотелось («Кристал Пэлас» забил уже на восьмой минуте. — Прим. «Чемпионата»), но мы отреагировали на гол соперника и создали несколько моментов. В итоге сравняли счёт. Но этого было недостаточно.

Второй тайм мы начали неплохо и были близки к тому, чтобы забить ещё, но забил «Кристал Пэлас». И тогда игра стала очень сложной для нас», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

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