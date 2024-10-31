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Андреев объяснил, почему «Оренбург» продал Веру не «Локомотиву», а «Химкам»

Андреев объяснил, почему «Оренбург» продал Веру не «Локомотиву», а «Химкам»
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил, почему клуб продал Лукаса Веру в подмосковные «Химки», хотя интерес к футболисту также проявлял «Локомотив».

«Нас устраивала сумма, которую давал «Локомотив». Единственная проблема — платежи были разбиты. Поэтому история сошла на нет. Когда в прошлое окно зашли «Химки», у нас были определённые финансовые сложности, а у Веры оставался год до конца контракта. Позиция у них с агентом была такая: «Продлеваться мы не будем. Либо продавайте, либо мы просто лопату кинем», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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