Андреев объяснил, почему «Оренбург» продал Веру не «Локомотиву», а «Химкам»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил, почему клуб продал Лукаса Веру в подмосковные «Химки», хотя интерес к футболисту также проявлял «Локомотив».

«Нас устраивала сумма, которую давал «Локомотив». Единственная проблема — платежи были разбиты. Поэтому история сошла на нет. Когда в прошлое окно зашли «Химки», у нас были определённые финансовые сложности, а у Веры оставался год до конца контракта. Позиция у них с агентом была такая: «Продлеваться мы не будем. Либо продавайте, либо мы просто лопату кинем», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.