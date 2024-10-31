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Дмитрий Булыкин: «Ростов» в этом сезоне слабенький — им никто не даёт пенальти

Дмитрий Булыкин: «Ростов» в этом сезоне слабенький — им никто не даёт пенальти
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом». Встреча состоится 1 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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П1
X
П2

«Ростов» в этом сезоне слабенький, ведь им никто не даёт пенальти. Они не могут найти свою игру, а также на команду сильно влияют постоянные переезды. Думаю, они проиграют «Динамо» и пропустят много голов. У динамовцев в последних матчах весёлые игры, где много забитых мячей, и предстоящая встреча не исключение. Хотя если «Динамо» хочет на что-то претендовать, то пора играть на результат, а не показывать весёлые игры», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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