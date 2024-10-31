Дмитрий Булыкин: «Ростов» в этом сезоне слабенький — им никто не даёт пенальти

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом». Встреча состоится 1 ноября.

«Ростов» в этом сезоне слабенький, ведь им никто не даёт пенальти. Они не могут найти свою игру, а также на команду сильно влияют постоянные переезды. Думаю, они проиграют «Динамо» и пропустят много голов. У динамовцев в последних матчах весёлые игры, где много забитых мячей, и предстоящая встреча не исключение. Хотя если «Динамо» хочет на что-то претендовать, то пора играть на результат, а не показывать весёлые игры», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.