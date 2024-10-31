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Шикунов: по игре преимущество у ЦСКА, но в дерби со «Спартаком» может произойти что угодно

Шикунов: по игре преимущество у ЦСКА, но в дерби со «Спартаком» может произойти что угодно
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА. Встреча состоится 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА последний месяц провёл здорово, кроме матча с «Факелом». Все думали, что для армейцев игра с воронежцами — это решённый вопрос, но не получилось. «Спартак» недавно выиграл в Нижнем Новгороде и поднакопил положительных эмоций. Но в любом случае такие дерби не имеют никакого значения, что было раньше. На эту игру все футболисты будут максимально настроены, ведь дерби ЦСКА — «Спартак» — номер один. Будет очень интересный, но непростой и тяжёлый матч.

На данный момент по игре, выстроенности, результату и набранным очкам преимущество у ЦСКА. Но именно в день дерби и за эти два часа может произойти что угодно. В этом матче будет борьба, скорости — обе команды включатся полностью», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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