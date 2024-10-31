Шикунов: по игре преимущество у ЦСКА, но в дерби со «Спартаком» может произойти что угодно

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА. Встреча состоится 2 ноября.

«ЦСКА последний месяц провёл здорово, кроме матча с «Факелом». Все думали, что для армейцев игра с воронежцами — это решённый вопрос, но не получилось. «Спартак» недавно выиграл в Нижнем Новгороде и поднакопил положительных эмоций. Но в любом случае такие дерби не имеют никакого значения, что было раньше. На эту игру все футболисты будут максимально настроены, ведь дерби ЦСКА — «Спартак» — номер один. Будет очень интересный, но непростой и тяжёлый матч.

На данный момент по игре, выстроенности, результату и набранным очкам преимущество у ЦСКА. Но именно в день дерби и за эти два часа может произойти что угодно. В этом матче будет борьба, скорости — обе команды включатся полностью», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.