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Защитник «Факела» Калинин: РПЛ не деградирует, появляются талантливые пацаны

Защитник «Факела» Калинин: РПЛ не деградирует, появляются талантливые пацаны
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Футболист «Факела» Игорь Калинин высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. По мнению Калинина, чемпионат России по футболу не деградирует.

«РПЛ не деградирует. Смотря по каким критериям это всё оценивать… Для молодых сейчас больше возможностей для роста. Появляются молодые пацаны талантливые. Тот же Батраков. Появился бы он в тот момент, когда в команде играл, например, Жоао Марио? Это плюс? Плюс, на мой взгляд», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Факел» встречался с ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. По состоянию на сегодняшний день «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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