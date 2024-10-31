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Андреев: уже через полгода в «Оренбурге» иностранцы просили российское гражданство

Андреев: уже через полгода в «Оренбурге» иностранцы просили российское гражданство
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как иностранный игрок, ранее боявшийся ехать в Россию, стал просить российское гражданство после посещения страны. Вместе с ним паспорта РФ хотели получить и его родители, рассказал функционер.

«Не помню кто, но какой-то футболист сильно испугался ехать сюда. Он позвонил, а ему: «Ты чего? С ума сошёл?» В итоге расчехлили и приехал — был в восторге. Я общался с этими родителями, участвовал в переговорах. Когда они приезжали, через полгода все просили гражданство», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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