Андреев: уже через полгода в «Оренбурге» иностранцы просили российское гражданство

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как иностранный игрок, ранее боявшийся ехать в Россию, стал просить российское гражданство после посещения страны. Вместе с ним паспорта РФ хотели получить и его родители, рассказал функционер.

«Не помню кто, но какой-то футболист сильно испугался ехать сюда. Он позвонил, а ему: «Ты чего? С ума сошёл?» В итоге расчехлили и приехал — был в восторге. Я общался с этими родителями, участвовал в переговорах. Когда они приезжали, через полгода все просили гражданство», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.