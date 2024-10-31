Николич рассказал, как ЦСКА готовится к дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о подготовке своей команды к матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 со «Спартаком». Московское дерби состоится 2 ноября на домашней арене армейцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Николич отметил, что никаких особенностей в подготовке к дерби нет.

«Готовимся к матчу со «Спартаком», как и к каждой другой игре. Рабочий процесс происходит как и всегда в смысле выбора тренировочных упражнений, теории. Нет ничего нового или особенного. Просто готовимся к игре», — сказал Марко Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».