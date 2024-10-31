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Николич рассказал, как ЦСКА готовится к дерби со «Спартаком»

Николич рассказал, как ЦСКА готовится к дерби со «Спартаком»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о подготовке своей команды к матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 со «Спартаком». Московское дерби состоится 2 ноября на домашней арене армейцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Николич отметил, что никаких особенностей в подготовке к дерби нет.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Готовимся к матчу со «Спартаком», как и к каждой другой игре. Рабочий процесс происходит как и всегда в смысле выбора тренировочных упражнений, теории. Нет ничего нового или особенного. Просто готовимся к игре», — сказал Марко Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

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