Валерий Кечинов: «Локомотив» не продаст Пиняева в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что «Локомотив» не продаст нападающего Сергея Пиняева красно-белым. Ранее появилась информация, что «Спартак» хочет приобрести Сергея у железнодорожников.

«Думаю, «Локомотив» не продаст Пиняева в «Спартак» в данный момент. В стане железнодорожников делается ставка на молодых, талантливых и перспективных ребят. Пиняев один из таких.

Что касается Зиньковского, то, на мой взгляд, неправильно разбрасываться такими талантливыми россиянами, которые могут что-то создать и имеют какую-то изюминку в игре», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.