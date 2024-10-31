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Валерий Кечинов: «Локомотив» не продаст Пиняева в «Спартак»

Валерий Кечинов: «Локомотив» не продаст Пиняева в «Спартак»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что «Локомотив» не продаст нападающего Сергея Пиняева красно-белым. Ранее появилась информация, что «Спартак» хочет приобрести Сергея у железнодорожников.

«Думаю, «Локомотив» не продаст Пиняева в «Спартак» в данный момент. В стане железнодорожников делается ставка на молодых, талантливых и перспективных ребят. Пиняев один из таких.

Что касается Зиньковского, то, на мой взгляд, неправильно разбрасываться такими талантливыми россиянами, которые могут что-то создать и имеют какую-то изюминку в игре», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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