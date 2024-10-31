Польский журналист — о «Золотом мяче»: проголосовал за Родри, потому что выбирал лучшего

Польский журналист Мацей Ивански объяснил, почему выбрал полузащитника «Манчестер Сити» Родри, а не нападающего «Реала» Винисиуса в голосовании за «Золотой мяч».

«Нужно понимать, что мы выбираем не лучшего атакующего игрока, а того, кто может и должен победить. Для меня всё было просто. Я понимал, что выиграет или Винисиус, или Родри. Каждый выбирает, исходя из трёх критериев. Первый — индивидуальные достижения, второй — командные, а третий — класс и честная игра. Детали решили, я поставил на первое место Родри. Он был лучшим игроком Евро-2024, выиграл чемпионат Европы. Винисиусу не хватило триумфа на международном уровне», — приводит слова Ивански TVP SPORT.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» стал Родри. Винисиус занял второе место.