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Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев высказался об отставке Давида Деограсии

Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев высказался об отставке Давида Деограсии
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об отставке Давида Деограсии с поста главного тренера команды. Вместо него был назначен Владимир Слишкович.

«Исходя из результатов, это логичное решение. Команда долго не выигрывала, место в турнирной таблице и необходимость что-то поправить привели к такому решению руководства», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

7 октября «Оренбург» возглавил Владимир Слишкович, который с ним одержал одну победу в матче Кубка России и набрал одно очко в двух играх РПЛ. С восемью очками в 13 матчах «газовики» замыкают турнирную таблицу лиги.

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