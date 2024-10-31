Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев рассказал, как «Краснодар» приглашал Личку

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как «Краснодар» приглашал экс-тренера оренбуржцев Марцела Личку.

— Получается, «Оренбург» выполняет роль «стартапа» для тренера?

— К сожалению, пока да. Это тоже часть моих психов. Когда появился Марцел, мы прошли первую половину сезона, к нам пришёл «Краснодар» и хотел его забрать. Мы его оставили, потому что хотим что-то выстроить хотя бы на два или три года. Это можно сделать. Нужно собрать костяк, точечно усиливать — тогда можно замахнуться на что-то большее, чем седьмое место.

Но, находясь внутри, ты постоянно сталкиваешься с тем, что, когда у тебя появляется что-то качественное, приходит большой клуб и это качество покупает — тренера, массажиста, реабилитолога. Приходится бежать и искать новых, желательно не хуже.

Поверьте, у нас здесь не россыпь талантов, чтобы легко перекрывать потерю тренера или ассистента. Конечно, это отражается на результатах команды. К сожалению, пока невозможно сделать так, чтобы «Оренбург» не штормило и было что-то стабильное на два или три года. Меня так это бесило, когда я работал (смеётся)!

Ты лопатишь, а никто не понимает, какой объём работы выполняется. Пять лет не посвятить ни жене, ни сыну, ни дочери. Как собака носишься, сделаешь что-то хорошее, можно переходить к следующему шагу, а в итоге у тебя просто половину растаскивают. Ещё и убиваешься, чтобы вторую половину не растащили (смеётся)», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.