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Пименов: ЦСКА более укомплектованная команда и играет более строго, чем «Спартак»

Пименов: ЦСКА более укомплектованная команда и играет более строго, чем «Спартак»
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Бывший российский футболист Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча состоится в эту субботу, 2 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как мне кажется, ЦСКА более укомплектованная команда и играет более строго, чем «Спартак». Думаю, ЦСКА может добиться победы в предстоящем московском дерби», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» после 13 туров РПЛ занимает шестое место в таблице, ЦСКА — пятое.

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