Пименов: ЦСКА более укомплектованная команда и играет более строго, чем «Спартак»

Бывший российский футболист Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча состоится в эту субботу, 2 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 мск.

«Как мне кажется, ЦСКА более укомплектованная команда и играет более строго, чем «Спартак». Думаю, ЦСКА может добиться победы в предстоящем московском дерби», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» после 13 туров РПЛ занимает шестое место в таблице, ЦСКА — пятое.