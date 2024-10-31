Кечинов: последние игры «Динамо» показывают, что мы точно увидим забитые мячи с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом». Встреча состоится 1 ноября.

«Ростов» выглядит нестабильно по результату и игре. Поэтому в предстоящем матче фаворитом является «Динамо», у которого всё в порядке в атаке. Атакующее звено Тюкавин — Нгамалё — Бителло играет очень убедительно. Но у команды есть проблемы в обороне, ведь пропускают практически в каждом матче.

Последние игры «Динамо» показывают, что мы точно увидим забитые мячи с «Ростовом». Если будет столько голов, как в последних встречах, то это мечта для болельщиков. Но это будет хорошо для фанатов других команд, а не «Динамо». Ведь для нас праздник, когда мы видим много голов», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.