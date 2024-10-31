Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: последние игры «Динамо» показывают, что мы точно увидим забитые мячи с «Ростовом»

Кечинов: последние игры «Динамо» показывают, что мы точно увидим забитые мячи с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом». Встреча состоится 1 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» выглядит нестабильно по результату и игре. Поэтому в предстоящем матче фаворитом является «Динамо», у которого всё в порядке в атаке. Атакующее звено Тюкавин — Нгамалё — Бителло играет очень убедительно. Но у команды есть проблемы в обороне, ведь пропускают практически в каждом матче.

Последние игры «Динамо» показывают, что мы точно увидим забитые мячи с «Ростовом». Если будет столько голов, как в последних встречах, то это мечта для болельщиков. Но это будет хорошо для фанатов других команд, а не «Динамо». Ведь для нас праздник, когда мы видим много голов», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Валерий Кечинов: «Локомотив» не продаст Пиняева в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android