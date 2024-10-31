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Дмитрий Андреев — об отстранении от футбола: может, поживу и скажу: «Да ну его нахрен»

Дмитрий Андреев — об отстранении от футбола: может, поживу и скажу: «Да ну его нахрен»
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о своём отстранении от футбола. Он получил бан на год за то, что нецензурно высказался в адрес арбитров, а также попытался оказать физическое воздействие на судей.

«Если пофилософствовать, этот отдых был необходим. Я пятый год в цейтноте. Это реально ненормально. Есть возможность уделить время семье, подумать, посмотреть футбол без нервов, заняться собой.

Нет такого, что лежишь и не знаешь, куда себя деть. Я выпал из ритма, который был до этого. Но не могу сказать, что произошло нечто невыносимое. Может, со временем всё поменяется и захочется вернуться обратно. А может, поживу и скажу: «Да ну его нахрен! Так спокойнее», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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