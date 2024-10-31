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Ещенко: «Локомотив» хорошо сыграл с «Зенитом», не давал сопернику шансов

Ещенко: «Локомотив» хорошо сыграл с «Зенитом», не давал сопернику шансов
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Бывший российский защитник Андрей Ещенко высказался по итогам игры 13-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Пускай Батраков и дальше забивает. Вообще, в «Локомотиве» много молодых, школа у клуба хорошая. На удивление «Локомотив» хорошо сыграл с «Зенитом». Не давал Петербургу шансов, прессинговал. Галактионов успешно раскрывает молодёжь в «Локомотиве», потому что уже работал в молодёжной сборной? Вполне возможно. Это важный фактор», – приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, игра между «Зенитом» и «Локомотивом» прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1. По итогам 13 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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