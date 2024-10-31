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Колыванов: если «Спартак» проиграет в дерби с ЦСКА, им будет тяжело бороться за топ-3

Колыванов: если «Спартак» проиграет в дерби с ЦСКА, им будет тяжело бороться за топ-3
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Известный российский специалист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» играет нестабильно. ЦСКА же, кроме последнего матча с «Факелом», является более организованной и стабильной командой. Но это дерби, поэтому у обеих команд равные шансы на победу. «Спартаку» нужно вылезать из ямы, потому что в чемпионате они выглядят крайне неуверенно. Команда потеряла столько очков, поэтому даже не знаю, за какое место красно-белые будут бороться. Если «Спартак» потеряет очки в дерби, то им будет очень тяжело бороться за топ-3, не говоря о чемпионстве», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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