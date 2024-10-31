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Дмитрий Андреев: если кто-то в «Оренбурге» подумает, что он Месси, нас можно списывать

Дмитрий Андреев: если кто-то в «Оренбурге» подумает, что он Месси, нас можно списывать
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, при каком условии команда может рассчитывать на достойные результаты. Функционер считает, что ради успеха нужно пахать всем — от футболистов до массажистов.

«Оренбург» не топовая российская команда. Здесь нет футболистов по 5 или 10 миллионов. Все должны чётко понимать: мы можем из себя что-то представлять, только если все будем пахать — футболисты, администрация, доктора, массажисты. Если кто-то подумает, что он Месси, нас можно будет списывать. К сожалению, не все это понимают», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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