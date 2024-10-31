Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Андреев раскрыл феномен «Оренбурга» Марцела Лички

Дмитрий Андреев раскрыл феномен «Оренбурга» Марцела Лички
Комментарии

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, в чём заключался феномен команды под руководством Марцела Лички.

«У Марцела для российского футбола было что-то новое. Кто-то говорил про авантюрный футбол. Я это вижу как живую, ситуативную игру. Чтобы этот футбол был таким ярким и интересным, для него нужны хорошие исполнители на каждую позицию. Тогда нам удалось привезти ряд классных игроков: Вера, Мансилья, Марин, Флорентин. Они приезжали максимально голодными и мотивированными. Всё это сложилось в некий симбиоз, который выстрелил», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Может, ну его нахрен, этот футбол?» Боль легенды «Оренбурга» после бана
Эксклюзив
«Может, ну его нахрен, этот футбол?» Боль легенды «Оренбурга» после бана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android