Дмитрий Андреев раскрыл феномен «Оренбурга» Марцела Лички

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, в чём заключался феномен команды под руководством Марцела Лички.

«У Марцела для российского футбола было что-то новое. Кто-то говорил про авантюрный футбол. Я это вижу как живую, ситуативную игру. Чтобы этот футбол был таким ярким и интересным, для него нужны хорошие исполнители на каждую позицию. Тогда нам удалось привезти ряд классных игроков: Вера, Мансилья, Марин, Флорентин. Они приезжали максимально голодными и мотивированными. Всё это сложилось в некий симбиоз, который выстрелил», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.