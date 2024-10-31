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Вратарь «Химок» Кокарев: чувствую, что можем приблизиться к первой восьмёрке РПЛ

Вратарь «Химок» Кокарев: чувствую, что можем приблизиться к первой восьмёрке РПЛ
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Голкипер «Химок» Никита Кокарев считает, что подмосковной команде по силам подняться выше в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Честно, не могу ответить, почему «Химки» находятся в зоне стыковых матчей, хотя с «Локомотивом» и «Динамо» играем хорошо. Мы ошибаемся, поэтому пропускаем. Не знаю, объективное ли сейчас место «Химок» в таблице, пока так. Мы стремимся занимать места выше. Конечно, чувствуем, что можем приблизиться к первым восьми командам. Нужно просто выиграть пару игр, тогда всё будет нормально», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что «Химки» после 13 туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем матче внутреннего первенства подмосковная команда сыграет с «Факелом» на выезде.

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