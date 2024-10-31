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Булыкин: ЦСКА чуть стабильнее, чем «Спартак» — армейцы могут хорошо сыграть в дерби

Булыкин: ЦСКА чуть стабильнее, чем «Спартак» — армейцы могут хорошо сыграть в дерби
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Игра пройдёт 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА сейчас чуть стабильнее, чем «Спартак», но у армейцев не получается игра — в последнем матче сыграли вничью с «Факелом». Теперь ЦСКА постарается исправиться в дерби. Мне кажется, что будет ничья, но армейцы могут хорошо сыграть.

«Спартак» даже когда идёт на шестом месте, то всегда в клубе говорят, что они борются за чемпионство. В прошлом сезоне было так же. На каком бы месте ни шли или даже проигрывая, они всегда будут говорить о чемпионстве», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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