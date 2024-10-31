Булыкин: ЦСКА чуть стабильнее, чем «Спартак» — армейцы могут хорошо сыграть в дерби

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Игра пройдёт 2 ноября.

«ЦСКА сейчас чуть стабильнее, чем «Спартак», но у армейцев не получается игра — в последнем матче сыграли вничью с «Факелом». Теперь ЦСКА постарается исправиться в дерби. Мне кажется, что будет ничья, но армейцы могут хорошо сыграть.

«Спартак» даже когда идёт на шестом месте, то всегда в клубе говорят, что они борются за чемпионство. В прошлом сезоне было так же. На каком бы месте ни шли или даже проигрывая, они всегда будут говорить о чемпионстве», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.