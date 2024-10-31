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Объявлена бригада арбитров на дерби ЦСКА — «Спартак» в 14-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игры этого тура пройдут 1, 2 и 3 ноября. Центральный матч тура ЦСКА — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

1 ноября (пятница)

«Динамо» Москва – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мартынов.

2 ноября (суббота)

«Зенит» – «Динамо» Махачкала: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Резников.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.

3 ноября (воскресенье)

«Акрон» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Факел» – «Химки»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Хамид Талаев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Тюмин.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Рашид Абусуев, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Вячеслав Харламов.

Напомним, после 13 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На втором месте в турнирной таблице идёт «Зенит». Замыкает тройку лидеров «Локомотив».