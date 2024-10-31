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Андреев: после 0:8 от «Зенита» Личка орёт, а потом видит меня: «Или вы меня увольняете?»

Андреев: после 0:8 от «Зенита» Личка орёт, а потом видит меня: «Или вы меня увольняете?»
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал об атмосфере в раздевалке после разгромного поражения в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (0:8) в сезоне-2022/2023.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Вендел – 3'     2:0 Сергеев – 17'     3:0 Кузяев – 19'     4:0 Малком – 29'     5:0 Вендел – 43'     6:0 Павловец – 51'     7:0 Малком – 59'     8:0 Вендел – 68'    

«Я зашёл тогда в раздевалку и сел в углу. Тогда же результаты и так были не очень хорошие. С учётом Кубка России мы в 12 матчах выиграли только трижды. И Марцел заходит в раздевалку, там — гробовая тишина. Он начинает орать, а потом видит меня и выдаёт: «Или вы меня увольняете?» Говорю ему: «Да успокойся ты!» Он сказал свою речь, мы вышли. Думаю, всё… Но приехали в Нижний, выиграли — и понеслось», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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