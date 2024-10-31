Андреев: после 0:8 от «Зенита» Личка орёт, а потом видит меня: «Или вы меня увольняете?»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал об атмосфере в раздевалке после разгромного поражения в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (0:8) в сезоне-2022/2023.

«Я зашёл тогда в раздевалку и сел в углу. Тогда же результаты и так были не очень хорошие. С учётом Кубка России мы в 12 матчах выиграли только трижды. И Марцел заходит в раздевалку, там — гробовая тишина. Он начинает орать, а потом видит меня и выдаёт: «Или вы меня увольняете?» Говорю ему: «Да успокойся ты!» Он сказал свою речь, мы вышли. Думаю, всё… Но приехали в Нижний, выиграли — и понеслось», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.