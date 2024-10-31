Экс-директор «Оренбурга»: думал: «Два года выходили в РПЛ — и нафига? Такой кизяк!»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился воспоминаниями о первых сложностях команды после выхода в РПЛ.

«У нас уже идут сборы, через две недели 1-й тур, а приехали только Марин и Мансилья. Не было ни Веры, ни Флорентина. Мы играли какую-то товарищескую игру, смотрю и думаю: «Мы два года выходили, а такой кизяк! Нафига выходили?» (Смеётся.)

Потом докрутили Веру, а Флорентин уже по ходу приехал. Мы долго не могли его заявить, потому что, пока не упадут деньги на счёт, клубы не загружали документы в систему FIFA TMS. Марин начал играть только с 4-го или 5-го тура. Поначалу мы втыкались, но, когда их заявили и они включились, произошёл переломный момент. Нам «Зенит» накидал восемь мячей, а после этого выиграли в Нижнем Новгороде, и пошла динамика.

Если честно, я думал, что очки вообще начнём набирать только после зимней паузы, потому что много изменений и новая команда. Но здесь Марцелу удалось очень быстро сработать и сложить в одно целое. После 7-го тура мы уже раскатились как готовый коллектив», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.