Игрок «Факела» Калинин: лучший легионер РПЛ? Дуглас Сантос

Футболист «Факела» Игорь Калинин назвал защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса лучшим легионером Российской Премьер-Лиги.

«Нет ли ощущения, что в РПЛ стало слишком много легионеров? Классных — немного. Которые делают разницу — таких немного. Кто самый классный? Для меня — Дуглас Сантос. Просто топ. Держит уровень на протяжении пяти лет. Вендел топ», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Напомним, 21 октября стало известно, что Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 12 млн.