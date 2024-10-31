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Андреев: Федотов с ЦСКА выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ — выходит, хорошая работа

Андреев: Федотов с ЦСКА выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ — выходит, хорошая работа
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил работу экс-наставника оренбуржцев Владимира Федотова в московском ПФК ЦСКА.

«Они же выиграли Кубок России и стали вторыми в РПЛ. По моему мнению, обойма игроков ЦСКА всегда была коротковата. Не знаю, с чем это связано. Очень сложно играть вдолгую и за что-то бороться с маленькой обоймой основных игроков, подкреплённой только своими молодыми воспитанниками. При этом есть Кубок России и второе место. Выходит, это хорошая работа. Серебро с «Сочи» — тоже не случайность», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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