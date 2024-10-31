Гладилин: отсутствие Батракова и Баринова скажется на «Локомотиве» в матче с «Рубином»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и казанским «Рубином». Встреча состоится в эту субботу, 2 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:00 мск.

«Отсутствие Батракова и Баринова скажется на «Локомотиве» в матче с «Рубином». Батраков сейчас в хорошей форме, а Баринов является лидером опорной зоны. Будет непростая игра, железнодорожникам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы одержать победу», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.