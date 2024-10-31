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Гладилин: отсутствие Батракова и Баринова скажется на «Локомотиве» в матче с «Рубином»

Гладилин: отсутствие Батракова и Баринова скажется на «Локомотиве» в матче с «Рубином»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и казанским «Рубином». Встреча состоится в эту субботу, 2 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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«Отсутствие Батракова и Баринова скажется на «Локомотиве» в матче с «Рубином». Батраков сейчас в хорошей форме, а Баринов является лидером опорной зоны. Будет непростая игра, железнодорожникам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы одержать победу», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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