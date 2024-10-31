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Экс-спортдиректор «Оренбурга» рассказал, что хотел пригласить Тюкавина и Захаряна

Экс-спортдиректор «Оренбурга» рассказал, что хотел пригласить Тюкавина и Захаряна
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как хотел пригласить в команду воспитанников «Динамо» Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

«Когда мы были в Первой лиге, нам нужно было усиление. Смотрели Вторую лигу. Я позвонил в «Динамо» Мише Крамеру и говорю: «Миш, у тебя в «Динамо-2» есть Тюкавин и Захарян. Нам как раз нужны два лимитчика». Вы понимаете, это история из жизни! Это было очень давно. Он мне ответил: «Мы на них рассчитываем».

Я к тому, что все наши талантливые футболисты находятся под микроскопом. Как думаешь, получится сейчас прийти в «Динамо» и забрать Окишора? С кем-то получается, с кем-то — нет. Живущие в теории заговоров могут много всего увидеть. Я оправдываться точно не буду», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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