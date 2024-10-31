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Матч «Реала Сосьедад» в Кубке Испании перенесли из-за неблагоприятных погодных условий

Матч «Реала Сосьедад» в Кубке Испании перенесли из-за неблагоприятных погодных условий
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Матч первого раунда Кубка Испании между «Хове Эспаньолом» и «Реалом Сосьедад» был перенесён из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба баскского клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 30 октября, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе двух игр первого раунда Кубка Испании из-за последствий урагана. Так, были перенесены матчи между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой», а также между «Леванте» и «Понтеведрой».

Ранее представитель Захаряна Геннадий Голубин допустил, что пропустивший начало сезона-2024/2025 из-за травмы Арсен сможет попасть в заявку «Сосьедада» на игру с «Хове Эспаньолом».

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