Дмитрий Андреев: есть матчи РПЛ, которые я просто не включаю — неинтересно

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, матчи каких команд ему интересно смотреть в РПЛ.

«Когда я смотрю футбол, для меня результат не на первом месте. Каждый год появляется команда, матчи которой мне интересно смотреть. В прошлом сезоне это было «Динамо». Теперь к нему добавились «Локомотив» и ЦСКА с приходом Николича.

Есть матчи, которые я просто не включаю — неинтересно! Может, это предвзято, но мне интересно смотреть на «Оренбург». И на «Динамо» тоже. Скажут: «Конечно, Личка же его товарищ». Но я смотрю абстрактно. Мне интересно само качество футбола», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.