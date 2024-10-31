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Игорь Колыванов: переход Пиняева в «Спартак» не является невозможным

Игорь Колыванов: переход Пиняева в «Спартак» не является невозможным
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Известный российский специалист Игорь Колыванов полагает, что нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев может перейти в московский «Спартак». Ранее появилась информация, что красно-белые хотят приобрести Сергея у железнодорожников.

«Пиняев нужен «Локомотиву», ведь он достаточно молодой и одарённый футболист, который помогает команде находиться вверху турнирной таблицы. Несмотря на это, в футболе возможны любые события, и переход Пиняева в «Спартак» не является чем-то невозможным», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

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