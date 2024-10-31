Даниил Лесовой: для Европы условия «Динамо» — просто космос

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, находящийся в аренде в кипрском АЕЛе, высказался об условиях в московском клубе, сравнив их с европейскими. Ранее в своей карьере Лесовой играл за израильский «Маккаби».

«В АЕЛе, кстати, перед этим сезоном обновили инфраструктуру, условия стали лучше. Сравниваю ли с «Динамо»? Если говорить об условиях бытовых и тренировочных, то «Динамо» — просто космос. Такая база, как в Новогорске, редкость даже для топ-лиг. Но я приехал на Кипр не ради бытовых условий, а чтобы играть в футбол, набрать темп», — приводит слова Лесового «РБ Спорт».

Лесовому 26 лет. В юности Даниил воспитывался в академии киевского «Динамо», а в ноябре 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». На профессиональном уровне дебютировал 18 марта 2017 года в составе «Зенита-2», выйдя на замену на 60-й минуте матча первенства ФНЛ с нальчикским «Спартаком». С сентября 2020-го Лесовой принадлежит московскому «Динамо». К АЕЛу присоединился на правах аренды до конца этого сезона в летнее межсезонье-2024.