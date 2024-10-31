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Алдонин: для ЦСКА важнее борьба наверху таблицы, а не дерби со «Спартаком»

Алдонин: для ЦСКА важнее борьба наверху таблицы, а не дерби со «Спартаком»
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если ориентироваться на последние матчи армейцев с «Динамо» и «Факелом», то это были совершенно два разных ЦСКА по качеству футбола. Если красно-синим в дерби со «Спартаком» удастся сыграть как в матче с «Динамо», ЦСКА выглядит фаворитом. Скорее всего, футбол в предстоящем матче не будет похож на игру с «Факелом», где воронежцы очень низко оборонялись. В матче со «Спартаком» будет более содержательная и открытая игра, поэтому у ЦСКА есть хорошие шансы на победу.

«Спартак» играет не так стабильно, но в то же время показывает яркий футбол. Нельзя сказать, что победа в таком дерби глобально исправит ситуацию ЦСКА в таблице. Главным вопросом для ЦСКА является не дерби, а то, что нужно держаться вверху и брать все возможные очки. Если бы ЦСКА сейчас шёл на первом месте, а «Спартак» был бы вторым, то в этом матче больше бы ощущался накал дерби», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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