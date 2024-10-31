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Семак: игра и результаты махачкалинского «Динамо» достойны уважения

Семак: игра и результаты махачкалинского «Динамо» достойны уважения
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 2 ноября. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, ещё ни разу в своей истории «Зенит» не встречался с махачкалинским «Динамо». Отсутствие опыта личных встреч как-то усложняет подготовку к грядущему сопернику?
— Конечно, это одна из менее знакомых команд сейчас в Премьер-Лиге. Тем не менее мы имеем представление, как играет эта команда, и её игра, результаты достойны уважения. Команда пропустила с игры всего пять мячей за 13 туров. Это говорит о том, что нас ждёт очень крепкий соперник, который умеет как обороняться, так и контратаковать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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