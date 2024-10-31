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Гладилин: «Спартак» не слабее ЦСКА, при полной самоотдаче компенсируются все недостатки

Гладилин: «Спартак» не слабее ЦСКА, при полной самоотдаче компенсируются все недостатки
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА. Встреча состоится 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В дерби между ЦСКА и «Спартаком» нет фаворита. Обе команды равны и выйдут с запредельной мотивацией. А в Москве такой компонент, как чужое поле, не играет роли, потому что будет много болельщиков обеих команд. Кто лучше использует свои моменты и меньше допустит эпизодов у своих ворот, тот и победит. Но в таких играх очень сложно предсказать результат.

«Спартак» ничем не слабее ЦСКА. Когда красно-белые играют с полной мотивацией и самоотдачей, то все недостатки непоставленной игры компенсируются. Для «Спартака» поражение в дерби будет значить, что у команды будут призрачные шансы даже на третье место. А победа даст движение для того, чтобы занять более высокие места», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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