Гладилин: «Спартак» не слабее ЦСКА, при полной самоотдаче компенсируются все недостатки

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА. Встреча состоится 2 ноября.

«В дерби между ЦСКА и «Спартаком» нет фаворита. Обе команды равны и выйдут с запредельной мотивацией. А в Москве такой компонент, как чужое поле, не играет роли, потому что будет много болельщиков обеих команд. Кто лучше использует свои моменты и меньше допустит эпизодов у своих ворот, тот и победит. Но в таких играх очень сложно предсказать результат.

«Спартак» ничем не слабее ЦСКА. Когда красно-белые играют с полной мотивацией и самоотдачей, то все недостатки непоставленной игры компенсируются. Для «Спартака» поражение в дерби будет значить, что у команды будут призрачные шансы даже на третье место. А победа даст движение для того, чтобы занять более высокие места», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.