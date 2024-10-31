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Андреев: Еремякину жужжали про Личку, но какие яйца надо иметь, чтобы выдержать это?

Андреев: Еремякину жужжали про Личку, но какие яйца надо иметь, чтобы выдержать это?
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о периоде, когда СМИ и эксперты нагнетали обстановку с возможным увольнением Марцела Лички.

«Марцел приехал в Первую лигу после восьми туров. У нас были семь побед и одна ничья — отрыв в пять очков от второго места. Приходит Марцел — потихоньку начинает ставить свою игру. С ним мы закончили первую часть сезона на третьем месте. Через два месяца после прихода Лички его хотели уволить. Тут же все акулы рядом, которые не знают, с какой стороны к мячу подойти! Какие яйца надо иметь президенту, чтобы выдержать это? Ему же все жужжат: «Кого вы привезли? Иностранца в ФНЛ? Что за хрень?» Конечно, это влияет на любого человека. Но президент «Оренбурга» это выдержал, мы это перетерпели и вышли в РПЛ со второго места», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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