Тренер «Рубина» Рахимов: «Локомотив» поймал кураж, демонстрирует агрессивный футбол

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». По словам Рахимова, его команде будет противостоять серьёзный соперник. Матч между «Рубином» и «Локомотивом» состоится в субботу, 2 ноября. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 мск.

— Что можете сказать о «Локомотиве», об их потерях?

— Хорошая команда, там выходят и другие игроки. Не думаю, что нужно делать акцент на этом. Соперник на подъёме, поймал определённый кураж, показывает активный агрессивный футбол, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».