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Тренер «Рубина» Рахимов: «Локомотив» поймал кураж, демонстрирует агрессивный футбол

Тренер «Рубина» Рахимов: «Локомотив» поймал кураж, демонстрирует агрессивный футбол
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». По словам Рахимова, его команде будет противостоять серьёзный соперник. Матч между «Рубином» и «Локомотивом» состоится в субботу, 2 ноября. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что можете сказать о «Локомотиве», об их потерях?
— Хорошая команда, там выходят и другие игроки. Не думаю, что нужно делать акцент на этом. Соперник на подъёме, поймал определённый кураж, показывает активный агрессивный футбол, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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