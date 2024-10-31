Валерий Кечинов объяснил, за счёт чего «Спартак» может одержать победу в дерби с ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, за счёт чего красно-белые выиграть у ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ. Встреча состоится 2 ноября.

«В матче между ЦСКА и «Спартаком» всегда ожидаю напряжённой игры, ведь это главное дерби Москвы. Как правило, в таких матчах не играет роли, кто в какой форме и на каком месте находится. Можно быть уверенным, что в дерби все игроки будут играть со 100-процентной самоотдачей, будет бескомпромиссная борьба и забитые мячи. Что касается фаворита, то его нет — шансы 50 на 50.

«Спартак» в этом матче может одержать победу за счёт индивидуального мастерства футболистов, которые создают атакующие и созидательные действия. Барко, Угальде и Бонгонда, который здорово сыграл в последнем матче. Если «Спартак» не дай бог проиграет в дерби, то команде будет сложно попасть в тройку», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.