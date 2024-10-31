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Ледяхов: «Ахмат» давно так плохо не начинал сезон — надо выбираться из этой ситуации

Ледяхов: «Ахмат» давно так плохо не начинал сезон — надо выбираться из этой ситуации
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Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов высказался о выступлениях грозненцев в текущем сезоне РПЛ. Клуб занимает 15-е место в турнирной таблице после 13 туров.

«Ахмат» плохо начал сезон. Поменяли тренера, не могли преодолеть серию без побед. Хорошо, что сейчас обыграли «Ростов», набрали очки. Давно такого не было, чтобы они так плохо начинали сезон. По составу достаточно укомплектованная команда, но что-то у них не получается. Много пропускают, в обороне играют не очень надёжно, поэтому нет очков. Им деваться некуда, надо выбираться из этой ситуации. Будем думать, что после важных с психологической точки зрения трёх очков с «Ростовом» команда должна встряхнуться», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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