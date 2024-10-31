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Григорян назвал главного тренера «Спартака» Станковича самоуверенным человеком

Григорян назвал главного тренера «Спартака» Станковича самоуверенным человеком
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Известный российский специалист Александр Григорян назвал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича самоуверенным человеком.

— Станкович за этот период в «Спартаке» показал, что даже верные решения, которые принимает, он не может зафиксировать. Он потом начинает от них отказываться.

— О чём это говорит? О неуверенности?
— Нет. Человек, который называет себя дьяволом, а потом крестится по 10 раз за игру, не может быть неуверенным. Он, скорее всего, самоуверенный, — сказал Григорян в эфире «Все на Матч» на «Матч ТВ».

Сербский специалист возглавил «Спартак» весной этого года. В матче 13-го тура РПЛ красно-белые встречались с «Пари НН». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Гости одержали победу со счётом 2:0. На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей.

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