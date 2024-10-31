Дмитрий Андреев рассказал, почему команды Лички испытывают проблемы в обороне

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил, почему команды Марцела Лички имеют проблемы в обороне.

«Существует баланс — когда неплохо и в атаке, и в защите. Если ты строишь футбол от печки, где главное не пропустить, а спереди что-нибудь придумается, это одна ситуация. А если играешь в атаку, проблемы в обороне будут в любом случае.

В философии футбола Марцела эти проблемы решаются так — нужна качественная четвёрка защитников, которая будет эти ситуации подчищать. По моему абстрактному мнению, из всех защитников «Динамо» только Майсторович подходит под быстрый футбол, хорошо играет под давлением. Бальбуэна — большой опыт, но скорости для такого футбола нет.

Если брать крайних защитников, то в пятёрке они будут хороши как латерали. Но что Скопинцев, что Даса больше заточены на атаку. Потому в обороне есть провалы. Если у них в защите будет четыре «собаки», может быть, и не будет таких проблем», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.