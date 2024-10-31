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Андреев: в первое ТО перед дебютом «Оренбурга» в РПЛ мы столько историй навыдумывали!

Андреев: в первое ТО перед дебютом «Оренбурга» в РПЛ мы столько историй навыдумывали!
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как клуб приглашал футболистов перед дебютом в РПЛ.

«Понятно, есть Москва и Питер — города-миллионники. Одна история, когда приглашают команды с большой историей — «Зенит», ЦСКА, «Спартак». И совсем другая — «Оренбург», команда, которая только вышла в РПЛ… Мы столько историй там навыдумывали (смеётся). Это стало просто интересно даже не с точки зрения финансов, а просто чтобы нам сказали: «Окей, давайте теперь попробуем договориться по деньгам». Книгу можно написать!» — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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