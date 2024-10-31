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Андреев: смотрящий Томпсона говорил: «Не хочу домой — машину три раза в день вскрывают»

Андреев: смотрящий Томпсона говорил: «Не хочу домой — машину три раза в день вскрывают»
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как представитель Хорди Томпсона просил помочь ему с визой, чтобы не возвращаться в Чили, где низкий уровень безопасности.

«Когда к ним приезжали родители латиноамериканцев, мы с ними встречались, сидели в офисе и разговаривали. Они были в диком восторге! Говорят: «В Оренбурге мы можем выйти в 11 часов вечера погулять или в магазин, не переживая, что у нас что-то украдут». Им здесь действительно очень нравится.

К Томпсону агенты ставят смотрящего, потому что пацан молодой. Когда уезжал смотрящий, он сказал: «Дима, помогите нам с визой». А латиноамериканцы спокойно заезжают на три месяца без виз, но потом надо выехать. Я говорю: «А ты домой не хочешь, что ли?» Он отвечает: «Не хочу. Когда приезжаю в Чили и сажусь там в машину, у меня её за день раза три вскрывают». Им здесь безопасно и комфортно. Наверное, это не просто так. А они формируют общее мнение о стране и лиге», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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