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Дмитрий Андреев пожелал «Оренбургу» развиваться по модели «РБ Зальцбург»

Дмитрий Андреев пожелал «Оренбургу» развиваться по модели «РБ Зальцбург»
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев пожелал клубу сохранить прописку в РПЛ и развиваться по модели «РБ Зальцбург» — растить молодых игроков и выгодно их продавать.

— Чего пожелаете «Оренбургу»?
— Первое — сохранить прописку в РПЛ. Второе — чтобы идею с академией президент довёл до ума. Хочется пожелать, чтобы «Оренбург» имел дополнительные заработки за счёт молодых футболистов, которых заигрывают и продают за более высокие деньги. Хочется, чтобы была успешная движуха с точки зрения коммерции. Есть «Зальцбург» — какие у тебя ассоциации с этим клубом?

— Растят молодых, а потом выгодно их продают.
— Вот. Хочется, чтобы «Оренбург» занимал эту нишу. Чтобы понимали, что в России есть такая команда, в которой есть молодые футболисты, а клуб хорошо на этом зарабатывает. И, конечно, пожелаю, чтобы футбол команды оставался смотрибельным и интересным, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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