Валерий Гладилин: не верю в переход Пиняева из «Локомотива» в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на последние трансферные новости вокруг красно-белых. Ранее в СМИ появилась информация, что Антон Зиньковский покинет клуб, а вместе него «Спартак» рассматривает вариант подписания Сергея Пиняева из «Локомотива».

«Для Зиньковского полезен уход из «Спартака», потому что он находится в расцвете сил и ему нужно играть регулярно, а не эпизодически. Сложно сказать, будет ли он потерей для «Спартака», ведь Антон не стал ведущим футболистом и является игроком ротации.

Что касается новостей, что «Спартак» хочет подписать Пиняева, то это всего лишь разговоры. Я не верю в такие переходы», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.