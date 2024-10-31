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Ледяхов: «Спартак», как обычно, трясёт — ЦСКА выглядит предпочтительнее перед дерби

Ледяхов: «Спартак», как обычно, трясёт — ЦСКА выглядит предпочтительнее перед дерби
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА. Встреча состоится 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От «Спартака» мы всегда ждём победы, но хочу подчеркнуть, что впереди дерби с ЦСКА, а там может произойти всё что угодно. В этом чемпионате они ещё не встречались, посмотрим, чем всё закончится. Я ожидаю результативную игру с обеих сторон.

Если сравнивать работу Николича и Станковича, то ЦСКА пока смотрится предпочтительнее «Спартака». Команду Деяна, как обычно, трясёт, нет уверенности — один матч могут выиграть, вторую — проиграть, качели. Но, повторюсь, результат дерби предсказать очень сложно, посмотрим на противостояние двух сербских специалистов», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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