Ледяхов: «Спартак», как обычно, трясёт — ЦСКА выглядит предпочтительнее перед дерби

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА. Встреча состоится 2 ноября.

«От «Спартака» мы всегда ждём победы, но хочу подчеркнуть, что впереди дерби с ЦСКА, а там может произойти всё что угодно. В этом чемпионате они ещё не встречались, посмотрим, чем всё закончится. Я ожидаю результативную игру с обеих сторон.

Если сравнивать работу Николича и Станковича, то ЦСКА пока смотрится предпочтительнее «Спартака». Команду Деяна, как обычно, трясёт, нет уверенности — один матч могут выиграть, вторую — проиграть, качели. Но, повторюсь, результат дерби предсказать очень сложно, посмотрим на противостояние двух сербских специалистов», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.