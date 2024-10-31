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Майка Ричардс предположил, станет ли «Ливерпуль» сильнее без Салаха

Майка Ричардс предположил, станет ли «Ливерпуль» сильнее без Салаха
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Бывший защитник «Манчестер Сити», а ныне футбольный эксперт Майка Ричардс предположил, станет ли «Ливерпуль» сильнее, если потеряет нападающего Мохамеда Салаха. Действующий контракт египетского форварда с «красными» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

«Без шансов. Невозможно. «Ливерпулю» нужен Салах. Я говорю это потому, что Мохамед может забивать, даже когда играет не очень хорошо. Он сделал очень многое для «Ливерпуля», включая победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Ричардса британское онлайн-издание Mirror.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017-го. Ранее он играл за итальянскую «Рому».

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