В РФС отреагировали на информацию, что с Россией сыграет второй состав Брунея

В службе коммуникаций РФС отреагировали на информацию, что со сборной Россией сыграет второй состав национальной команды Брунея. В СМИ появились сообщения, что Бруней может отправить полупрофессиональную команду.

«Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в службе коммуникаций РФС.

Матч сборной России с Брунеем пойдёт в рейтинг ФИФА. В ноябрьскую международную паузу национальная команда России также проведёт товарищеский матч с Сирией.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.